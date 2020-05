CodroipoFase3 Exxx…Polzive!!! Il ducetto del MedioFriuli anticipa Fedriga: via le mascherine e distanziamento sociale. Primo giorno di mercato. Negativi tutti i tamponi dell’ASP Moro. Esclusivo.

Medio Friuli in grande spolvero. Oggi è stato il giorno del primo mercato dopo il lockdown, le riprese di Telefriuli e esiti sui tamponi.

La prima notizia è relativa al dispaccio dell’ASP, la casa di riposo Daniele Moro che registra un esito sorprendente sui tamponi. Sono risultati tutti negativi. Un successo che fa il paio con la casa di riposo La Quiete di Udine. In quanto alle disposizioni sulle misure anti-Covid, il ducetto di Codroipo anticipa Fedriga e le riflessioni sulle varie fasi post lockdown che fanno perdere il sonno a Fedriga-Riccardi. Come si vede dalle immagini, il giornalista di Telefriuli Paroni, conversa tranquillamente col comandante della Polizia Locale Fantinato. Il gruppetto dei tre, guardacaso, non rispetta il distanziamento sociale e per il giornalista Paroni è derogato l’obbligo di tenere la mascherina sul volto. L’immagine, se confrontata con le operazioni che sono in corso a Udine e in California, ha destato qualche sospetto fra i lettori della pagina social del sindaco. Ciò che è negato in Italia e in California, è consentito a Codroipo. Chi comanda nel Medio Friuli? dopo le angosce sul CDA dell’Asp (deserta l’assemblea della settimana scorsa), Marchetti anticipa Fedriga e la sua prossima ordinanza, in attesa di ingaggiare e bidonare un nuovo presidente della casa di riposo. Il pallino è nelle mani della Lega.