CodroipoFaPil Exxx…Polzive!!! L’impresa non attende la politica, aperto in viale Duodo un super Albergo. Le chiacchere stanno a zero. Esclusivo.

La politica il sabato riposa, l’impresa accelera. Distanze siderali, planetarie, fra due mondi diametralmente opposti, la politica e l’impresa. Da Roma a Trieste il propagandismo da Covid non lascia tregua. Cittadini bombardati da informazioni drammatiche e bollettini di guerra quotidiani che raderebbero al suolo qualsiasi imprenditore. Non tutti, giacchè l’esempio di oggi viene fornito dall’apertura dell’Albergo NODO a Codroipo, 4 stelle superior. Ovviamente nessuna inaugurazione viste le circostanze, giustamente si è voluto tutelare la salute del personale e della clientela, tuttavia le prenotazioni sono già a regime: 30 camere, palestra, spa, sala meeting, ristorante con chef stellati e maître di lunga esperienza. Le chiacchere stanno a zero. Un gran prova di coraggio e di fiducia che vale più di tutte le paturnie governative sui ristori verso le imprese. É la legge del PIL.