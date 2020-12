CodroipoTricolore Exxx…Polzive Eia Eia Eia Alalà, si spegne la fiamma dell’Asp Moro del ducetto. Il presidente Castaldo non convince il comune-socio di Camino al Tagliamento. Scoppia il giallo La Tona. Esclusivo.

L’ovazione di martedì scorso per l’annuncio del medico udinese Castaldo a presidente della tormentata ASP-MORO di Codroipo, non ha entusiasmato l’enclave di Camino al Tagliamento cui spetta la nomina di un consigliere nel Cda. La soluzione-ricostituzione della Fiamma codroipese, è stata completamente ignorata. Anzi, rimbalzi dalle risorgive del Medio Friuli riferiscono e smentiscono tutte le paturnie inventate a spot dai codroipesi su presunte ragioni personali del sindaco Locatelli in difficoltà nella scelta della nomina del consigliere da sistemare. Nulla di vero.

La narrazione propagandistica del nuovo presidente Giovanni Castaldo, si scontra purtroppo con la ferrea governance del Ducetto che non ispira alcuna fiducia. Il ragionamento è semplice, il comune di Camino non vuole rendersi responsabile di eventuali gestioni poco chiare dell’ASP-MORO. Pesano le continue proroghe su alcuni servizi che devono ancora andare a gara, non c’è un piano di contenimento delle spese, persiste un’instabilità contabile che certifica disponibilità liquide ridotte a 673 mila euri e un bilancio di previsione che blinda perdite dell’esercizio in corso per circa 200mila euri. Nessuna correzione di rotta. Spiegata la ragione per cui il comune di Camino al Tagliamento non ha nessuna intenzione di impelagarsi col nuovo corso della rinata Fiamma Friulana. Sullo sfondo lo sbrego di La Tona. L’impegno e l’abnegazione del vice presidente, la puntuale narrazione sullo stato dei conti dell’ASP in consiglio e alcuni correttivi amministrativi da introdurre per il futuro, non sono stati graditi dalla cabina di regia dell’ASP MORO di Codroipo. Luciano La Tona, si aspettava qualcosa in più, forse anche la presidenza, meritata, che poi invece è finita all’udinese. Irritazioni.