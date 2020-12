CodroipoTricolore Exxx…Polzive!!! Il sindaco Marchetti dá il via alla sua campagna elettorale. Risveglia la fiamma di AN: l’udinese Castaldo nuovo presidente ASP. I fasti del 1998 in regione con Di Natale e Ciani. Esclusivo.

Un udinese alla presidenza dell’azienda codroipese. Perchè nessuno del Medio Friuli vuole impelagarsi con la sbalestrata ASP-MORO? Giovanni Castaldo, medico chirurgo, specialista in medicina legale, è il nuovo presidente della tormentata ASP-MORO di Codroipo, passivo esercizio 2019 oltre 300mila euri.

La scelta di Marchetti non è casuale, il Ducetto, conosce le alchimìe, ragiona, ed è uno dei pochi che sa elaborare le dinamiche della politica. Giovanni Castaldo è stato consigliere regionale di Alleanza Nazionale nella storica legislatura 1998-2003. Epoca in cui le percentuali di Alleanza Nazionale in Friuli Venezia Giulia viaggiavano a dimensioni siderali grazie al fenomeno Giovanni Collino. Chi erano i colleghi di Castaldo in consiglio? Si notavano, fra gli altri…, CIANI Paolo (A.N.) CIRIANI dott. Luca (A.N.) BARITUSSIO dott. Franco (A.N.) DI NATALE Bruno (A.N.).

Bruno Di Natale, appunto, l’attuale gerarca del Medio Friuli. In questo senso, l’operazione Castaldo in ASP va tarata su una prospettiva ben più ampia rispetto a quella localistica. Per Marchetti, il futuro è già domani e, grazie alla «pesante» copertura di Luca Ciriani, il ducetto di Codroipo potrà ragionevolmente costituire la sua squadra per le prossime elezioni. Quali? c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sicuramente il consiglio regionale. Una squadra con due punte quali Di Natale e Castaldo 〈circa 600 voti alle ultime regionali〉, ti consente di opzionare lo scranno senza tanti timori. Allarme fra i concorrenti della circoscrizione Udine di Fratelli d’Italia che puntano a Trieste.

Tornando all’ASP-MORO, l’accelerazione impressa dal sindaco dopo 7 mesi di vacatio, è un segnale decisivo rivolto anche al collega di Camino, a lui spetta la scelta del 5° consigliere. Che aspetta? Voci ufficiali parlano di ragioni personali che impedirebbero a Locatelli di nominare il consigliere, i maligni invece sostengono che vi siano fortissimi screzi con Codroipo. In ogni caso, Marchetti non ha perso tempo e, pur con 4 consiglieri, ha nominato il nuovo presidente, un udinese.

Per quanto riguarda il partito Fratelli d’Italia e di poltrone di Udine, anche in questo caso, non si smentisce, la sistemazione del medico rientra in quella speciale disciplina dei BenitoRemix che si materializza con l’occupazione della poltrona. Anche Castaldo, come Turridano, Sara Marchi, Giau, Olivotto & Co. rientra nella Chart dei trombati. Dal caso Silvana Olivotto di Udine in giù 〈assessora con zero voti〉 è tutto un rincorrersi alla caccia di un reddito di cittadinanza all’insù. Per i meloniani è tutta una cuccagna.