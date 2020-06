CollocamentoLeghista Exxx…Polzive!!! Fuori un giornalista dentro un tronista. Pubblicato l’elenco dei 137 aspiranti per un posto nell’ufficio di staff del comune di Udine. Commissione inutile, decide il sindaco. Prudentemente esclusa la cocca dell’assessore. Esclusivo.

Tramonta l’epoca della stagionata lavandaia delle valli. Fontanini rinnova lo staff e il personale.

Nel febbraio scorso, la giunta leghista di Udine ha deliberato di rivedere parzialmente la composizione dell’ufficio di staff del sindaco. In origine era formato da 2 giornalisti cat “D” e due amministrativi.

Dopo i casini che ha combinato coi giornalisti, Fontanini ha deciso di togliere la figura di un giornalista per sostituirla con quella di un altro amministrativo. L’operazione, che nascondeva un magheggio planetario, si rendeva necessaria per favorire una candidata trombata della Lega evidentemente non iscritta all’ordine.

Accortisi dei mugugni, i vertici del feudo leghista hanno consigliato alla pupa di attendere tempi migliori, che le acque si calmino in pò. C’è tempo, e ci sono anche le poltrone di alcune partecipate. Va detto che il concorsone per 12 posti e da 400 selezionati è ancora bloccato. Tuttavia, per le impellenze dell’ufficio di staff è stata nominata rapidamente la commissione che dovrà “simbolicamente” selezionare alcuni nomi da spedire all’inutile colloquio col sindaco. Trattandosi di incarico fiduciario (ex art. 90), i titoli sono carta straccia. Questi i nomi dei componenti della Commissione esaminatrice della selezione finalizzata all’assunzione a tempo determinato di un Istruttore amministrativo contabile (cat. C1) da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Udine e, in calce, quelli degli aspiranti. 137.

Dottor Romano Vecchiet – Presidente

Dott.ssa Grillo Emanuela – Esperta Funz. amm.vo contabile (cat. D) del Servizio Integrato Musei e Biblioteche Dott.ssa Sabina Francescatto – Esperta Funzionario amm.vo contabile. Segretario della Commissione, Cucinato Daniela dipendente della U.ORG.