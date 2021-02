ComunitàCarnia Exxx…Polzive!!! Tondo, Bubisutti, D’Orlando e Baritussio preparano l’imboscata a Brollo. Segretissimo vertice sabato sera “al Benvenuto” di Tolmezzo. Venerdì l’elezione del nuovo presidente. Esclusivo

E’ stata convocata per venerdì 5 febbraio alle ore 17 a Tolmezzo l’assemblea dei 28 sindaci della Carnia per eleggere il nuovo presidente della Comunità della Carnia. Ad ora i candidati sono l’uscente Brollo e il sindaco di Raveo Ariis. I ferodi soni arroventano e le riunioni, segretissime, procedono a ritmo serrato. Una delle più clamorose è stata quella che si è svolta sabato scorso al ristorante “Al Benvenuto” di Tolmezzo. Oltre ai tolmezzini Tondo, Bubisutti e la trombata alle comunali D’Orlando 〈compensata in Autovie〉, è stato convocato anche il tarvisiano di Fratelli d’Italia Franco Baritussio. Un vertice di centrodestra riunito per elaborare l’imboscata al nemico Brollo. La presidenza della neonata Comunità della Carnia, secondo i presenti, non deve finire nella mani del sindaco di Tolmezzo. Parola del colonizzatore di Tarvisio-ValCanale Franco Baritussio.