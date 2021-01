ComunitàCarnia Exxx…Polzive!!! Tondo e Baritussio in campo per scalzare la new generation di Brollo. I due puntano sul pensionato Silvano Tomaciello presidente. Il Pd alla ricerca di un candidato. Stasera vertice a Enemonzo. Esclusivo.

S’infiamma la disputa per la presidenza della nuova comunità montana della Carnia, il nuovo ente che va a sostituire il precedente, quello di Uti-Serracchiani. A breve il presidente dell’assemblea Brollo convocherà i sindaci per votare il nuovo presidente.

CentroDestra alpino irriconoscibile causa ripetute tranvate che hanno fatto perdere la bussola dell’innovazione e del patto generazionale montano. Per ostacolare la candidatura e la probabile elezione di Brollo a presidente del nuovo ente Comunità Montana della Carnia, gli svalvolati mettono in campo il meglio dell’antiquariato locale. Si tratta di un tridente formato dall’onorevole Tondo, dall’ex consigliere regionale di AN e ora in Fratelli d’Italia Franco Baritussio 〈da Tarvisio〉 e dall’ex sindaco di Amaro e pensionato statale Silvano Tomaciello, quest’ultimo indicato come possibile candidato alla presidenza del nuovo ente…

L’avariato CentroDestra alpino, pur si arginare la buona volontà delle nuove leve, scomoda perfino i pensionati d’oro delle valli. Ovvio che le nuove generazioni, alla vista di sagome come Bubisutti 〈rasa al suolo alle comunali〉 o la “rivelazione” Tomaciello, preferiscono il Grande Fratello. In tutto questo marasma, non è passata inosservata la presenza di Baritussio nella disputa Carnica. A cosa aspira l’ex consigliere e sindaco di Tarvisio? Le quotazioni di una sua candidatura nelle liste di Fratelli d’Italia alle prossime regionali è data per scontata e le profilature sono già ben ritagliate. Ma c’è un altro retroscena che ribalta la scena valligiana: L’operazione Tomaciello potrebbe trovare sponda sul Doge di Sutrio, sempre molto sensibile a tutto ciò che ruota attorno a formazioni politiche da contrapporre a Brollo. Una sorta di Alleanza Carnica piuttosto singolare fra Tondo-Marsilio-Baritussio-Tomaciello. I precedenti non mancano, soprattutto nel Consorzio Industriale di Tolmezzo. Ma c’è un’incognita che potrebbe scombinare i giochi, ed è quella di stasera dove a Enemonzo é un stato convocato un vertice del PD. L’intento é quello di ricercare una sintesi sul nome da candidare. Dopo quello di Borghi, gira anche quello di Daniele Ariis, sindaco di Raveo.