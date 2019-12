ComunitàCollinareFvg Exxx…Polzive!!! Davide Asquini eletto presidente dell’assemblea consortile. Leonardo Barberio esulta. Toccherà a lui fare chiarezza sui magheggi concorsuali compiuti dalla cupola dignanese. Esclusivo.

Davide Asquini, sindaco di Coseano (Ud) è il nuovo presidente dell’assemblea consortile del Consorzio della Comunità Collinare. Succede a Marco Chiapolino sindaco di Forgaria nel Friuli. E’ stato eletto venerdì scorso, con voto segreto, quasi all’unanimità da tutti i sindaci presenti, anche da quelli di sinistra. Assente Luca Ovan di Colloredo. Il primo a congratularsi col neo eletto è stato il presentissimo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo Barberio. Davide Asquini è considerato da tutti i colleghi come un amministratore molto equilibrato, non eccessivo. Una qualità necessaria in un momento carico di tensioni che sono nell’aria. In primis il caso Tagliamento, e, non di meno, il caos sul concorso per l’assunzione di due dipendenti istruito dall’Uti Collinare ma che contiene ramificazioni anche in Comunità . Pare che la cupola di Dignano, dopo aver ottenuto l’indennità per i consiglieri del CDA, abbia elaborato un magheggio per imbucare una persona nota alle vicende paraculesche locali. Nel frattempo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Barberio, sta prendendo contatti per capire chi saranno i suoi interlocutori regionali nel collinare per il caso Tagliamento. Si fa il nome di Tosolini per conto della Lega. Una scelta che mette d’impaccio il partito giacché la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, stesso partito, è su posizioni diverse da quelle dei sindaci del collinare. Toccherà al negoziatore Asquini, con l’ausilio di Barberio, sbrogliare la matassa.