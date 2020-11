ComunitàCollinareFvg Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Osoppo verso la presidenza del nuovo ente. Inciucio Fratelli d’Italia e il Centrosx di Contardo per imbucare Turridano nel Cda. Esclusivo.

E’ stata convocata per domani alle 9, nella sede della Comunità Collinare di Colloredo di Monte Albano, l’adunanza dei sindaci che dovrà rinnovare il CDA del nuovo ente formalizzato con l’approvazione del nuovo statuto. Tramonta il Glorioso Consorzio.

I rimbalzi morenici danno per certa la nomina di Bottoni, sindaco di Osoppo 〈Ud〉, quale nuovo presidente. Sarà votato per acclamazione. Nel CDA vengono dati per favoriti il già sindaco di Moruzzo, Roberto Pirrò, molto stimato dalla componente progressista degli amministratori del Collinare, il sindaco di Fagagna Chiarvesio 〈sorprende questa indicazione, i maligni intravedono la difficile tenuta in comune〉, il consigliere comunale leghista di San Daniele Massimo Pischiutta e il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Dignano 〈Ud〉, Giovanbattista Turridano. Su quest’ultimo nome, Fratelli d’Italia ha costruito una fitta ragnatela protettiva ricamata dal sindaco di centrosinistra di Rive d’Arcano, Gabriele Contardo, negoziatore per conto dei meloniani sui colleghi di San Vito di Fagagna, Ragogna, Coseano e Flaibano. Un inciucio collinare finalizzato a sistemare Turridano nel CDA. L’ex sindaco di Dignano ha promesso che si dimetterà da consigliere comunale. In questo senso, il sindaco Vittorio Orlando, è andato su tutte le furie e ha minacciato di uscire dalla Comunità perchè non è mi stato interpellato sulla scelta di un consigliere del suo comune indicato nel CDA. Sbrego collinare con conseguenze imprevedibili. Da segnalare l’inspiegabile autocandidatura nel CDA di Cristina D’Angelo, già sindaco di Rive d’Arcano, senza alcuna copertura politica. Sarà cassata al primo minuto d’assemblea.

La teoria di nomi che compone il vertice del nuovo ente, offre un interessante lettura politica. Forza Italia mantiene la strategica roccaforte dei 15 comuni, la Lega si conferma, senza forzare, con Pischiutta 〈uomo di fiducia del sindaco Valent〉 nel CDA, Fratelli d’Italia resta al suo posto con Turridano e al Pd il diritto di tribuna con Pirrò e Chiarvesio.