ConcorsopoliSanitaria Exxx…Polzive!!! Nel pieno dell’emergenza Covid l’ASUGI di Trieste bandisce un concorso-civetta per promuovere la puledra giornalista. Esclusivo.

Si tratta di un posto da dirigente, un D, che, attraverso la natura del concorso, Comunicazione e ufficio stampa, ingolosisce e consente a una posizione organizzativa di diventare dirigente e il conseguente accesso a tutte le pubbliche amministrazioni. Il bando per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto da dirigente da adibire alle attività di ufficio stampa nell’ambito della Direzione Generale di Antonio Poggiana, scade il 18 febbraio.

Malgrado le aziende sanitarie del Friuli VF siano in piena emergenza sanitaria, l’Europa ci classifichi in rosso scuro, Gimbe non ci perdona nulla, carenza di personale sanitario, posti letto al limite, fornitura di vaccini in disordine, carenza infermieri, medici e colsenteristi…. in tutto questo marasma, il direttore dell’azienda sanitaria Giuliano Isontina, Poggiana, indice un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto per l’attività di Comunicazione e di ufficio stampa che c’è già. I requisiti sono spie infallibili per capire che si tratta di un concorso ritagliato su misura per la puledra-giornalista attualmente in servizio in ASUGI: aver prestato per almeno cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o DS ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche Amministrazioni; insomma, a Trieste serve un dirigente nell’ufficio stampa dell’azienda sanitaria in piena emergenza pandemica. Regione Infetta, Italia malata. .