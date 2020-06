ConcorsopolisCarnica Exxx…Polzive!!! Ultimi petardi della Polveriera alpina: Il parente di una dipendente dell’Uti entra in graduatoria al fotofinish per ripescaggio. Erika Gonano sbatte la porta. Venerdì il via ai colloqui per il dopo Crozzolo. Esclusivo

Una valle coperta da una fitta nebbia. La segretaria Bulfon dà le dimissioni dall’incarico in Uti, la sindaca di Prato Carnico, Erika Gonano, dà le dimissioni dall’ufficio di presidenza dell’Unione.

La riforma enti locali del Friuli VG (Uti) avviata da Serracchiani finisce in soffitta e dal prossimo anno si tira sù la nuova struttura che prenderà il nome di Comunità. Per questo motivo c’è una grande rincorsa al riparo e alla preparazione del terreno per il “dopo”. Riparo che significa concorsi al fotofinish per amici e parenti imbastiti dalla rete del dirigente più prorogato d’Italia Crozzolo. Dopo il magheggio inventato per la Giulietta De Giudici, imbucata ad Amaro dall’amica sindaca, spunta quello di un parente della dipendente dell’Uti Carnia ufficio del personale che finisce in un graduatoria con notevoli probabilità di una certa “ripescatura”. Si tratta di Marco Gressani al 4° posto per l’incarico a tempo indeterminato di istruttore amministrativo concepito dal comune di Treppo-Ligosullo e valido per qualsiasi comune. Carnia infetta, Regione malata.

Ma c’è un altro macigno che incombe sulla “conca” tolmezzina, E’ quello della procedura per il conferimento dell’incarico di direttore a tempo determinato che dovrà accompagnare l’esaurimento amministrativo dell’Uti Carnia e avviare la struttura amministrativa della nuova Comunità (riforma Roberti). La delibera dell’ufficio di presidenza dell’Uti è stata modificata per la selezione del direttore che dovrà sostituire il dirigente Crozzolo fino a fine anno. L’operazione è stata inventata per evitare una nuova procedura e consentire il pescaggio della figura del direttore da una vecchia graduatoria di alcuni anni fa in cui faceva bella mostra di sé il pensionato Mareschi. La diabolica soluzione ha mandato su tutte le furie la segretaria Bulfon che, resistente al cambiamento, ha dato le dimissioni dall’incarico. Venerdì mattina inizieranno e si concluderanno i colloqui per il conferimento dell’incarico di direttore-traghettatore. Poi si vedrà. Al dirigente Crozzolo mancano pochi giorni per ottenere i requisiti per poter partecipare ai bandi di direttore.