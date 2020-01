ConcorsopolisCollinareFVG Exxx…Polzive!!! Domani iniziano le Ri-prove del concorso-bidone per 73 candidati e ritagliato su misura per imbucare A.B. Occultati i nomi dei valutatori. Esclusivo.

73 candidati, per una imbucatura sicura. I nomi in calce. Friuli latrina d’Italia.

Il 20 giugno 2019, l’Uti Collinare presieduta dal sindaco di Fagagna Chiarvesio, aveva pubblicato un bando destinato a 3 posti di istruttore per i comuni di Dignano al Tagliamento, Coseano e, al fotofinish, per gli uffici dell’Uti Collinare. Nel novembre 2019 il bando viene modificato riducendo a 2 e non più a 3 il numero dei posti. I candidati ammessi alla prova orale per 3 posti, poi ridotti a 2, erano: Giulia Argano; Silvia Bel; Arianna Bello; Laura Buso; Sara Maserin; Morena Melchior; Alessandro Vidoni. Presidente della commissione Nicola Paladini, responsabile del servizio Samanta Polese. I nomi dei commissari che hanno valutato i 7 candidati sono sequestrati (Pec inviata in data 23/12/2019 in attesa di riscontro). Il magheggio per sistemare il/la paraculata sembrava andare in porto, il suo nome era entrato nella short list. Purtroppo è accaduto l’irreparabile e un candidato si è accorto di un gravissimo errore di valutazione compiuto dai commissari (i cui nomi sono ancora sequestrati), che lo avevano escluso: tutto da rifare e panico nel giacimento di maneggioni. Che ne sarà del nostro cocco/a? Il 12 dicembre scorso il concorso viene annullato in autotutela e fissata la data di convocazione dei 73 candidati per la prova scritta: domani 14 dicembre.

Ecco i nomi dei candidati al bidone Collinare fra i quali spunta anche quello di AB. Pronta/o per essere assunta/o in un comune del Collinare. Friuli infetto, latrina d’Italia.