ConcorsopolisCollinareFVG Exxx…Polzive!!! Sentenza del Tar: Bocciata la determina incriminata. Valida la graduatoria che stabilisce la primazia ad Arianna Bello e Silvia Bel. Bufera sui commissari Esclusivo.

Il Tar ha accolto il ricorso istruito dall’avvocato Luca De Pauli e attivato dalla dott.ssa Silvia Bel, contro l’Uti Collinare e la famigerata determina del 12 dicembre scorso che aveva per oggetto: “L’annullamento parziale in sede di autotutela del concorso pubblico per soli esami per 3 posti (poi diventati 2) presso la Comunità Collinare e il comune di Dignano”. Com’era prevedibile, il tribunale amministrativo ha riconosciuto le criticità di un atto viziato sotto plurimi profili (…), contrario al principio dell proporzionalità e della adeguatezza di elementi che avrebbero dovuto essere convenientemente valutati. Il caso che ha mandato in bestia i valutatori Paladini e Polese anche contro il blogger (c’è una diffida), è così sintetizzato dal legale della vincitrice Bel: “Una pubblica amministrazione annulla un’intera procedura concorsuale senza considerare l’effettiva esistenza di situazioni meritevoli di tutela quali quelle dei candidati collocati in posizione utile alla graduatoria e avendo l’aspettativa qualificata a vedersi dichiarati vincitori”. Il Tar non poteva che accogliere il ricorso e, senza entrare nei dettagli dei magheggi della primogenitura del procedimento: 3 posti poi ridotti a due; poi la questione della candidata Papetti, esclusa dalle selezioni per un errore, e che “misteriosamente” ha fatto scadere i termini delle verifiche. E’ lei la 73esima candidata riammessa inutilmente alle prove di gennaio e febbraio esaurite in forza di questa sentenza.

A Silvia Bel, dopo la riununcia di Arianna Bello che rimane a Tricesimo, spetta la scelta del posto di lavoro. L’opzione pare sia caduta sul comune di Dignano al Tagliamento. Attesa per la seconda classificata che sarà destinata a Colloredo di Monte Albano preso gli uffici della Comunità Collinare. Tensione.