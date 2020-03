ConcorsopolisFriuli Exxx…Polzive!!! A Pasian di Prato si celebra un traffico d’influenze planetario: Ex consigliere comunale del luogo ammesso al colloquio. Presidente commissione il revisore dei conti dello stesso comune. Esclusivo.

In calce la lista degli ammessi. Oggi si sono svolte le prove orali del concorso pubblico “casalingo” viziato da un traffico d’influenze spaventoso: un candidato al colloquio e una presidente della commissione. Uno è l’ex consigliere comunale bocciato dal Tar e l’altra è la revisore dei conti dello stesso comune, Silvia Contardo.

Il magheggio è superlativo e trae spunto dal ricorso del consigliere Marzio Giau (al BenitoRemix una puntata sarà dedicata a breve) sul riconteggio dei voti per il consiglio. Il procedimento al Tar è stato istruito lo scorso anno e, come si poteva ben capire, non c’erano speranze per Donato De Santis, cocco del sindaco centrifugato dalla Lega, Andrea Pozzo.

L’ex consigliere forzista era stato eletto grazie agli “aiutini” del presidente di seggio Ernesto Tosolini (si apre un procedimento penale a suo carico) ma il Tribunale ha fatto giustizia e De Santis è rimasto fuori. Nel frattempo, la giunta più maneggiona della periferia, ha messo in piedi un concorso per due posti categoria “C” (2 posti non si sa mai…) a tempo pieno e indeterminato, da assegnare proprio nel comune di Pasian di Prato. Le coincidenze sono fenomenali. L’avviso del concorso pubblico per le due assunzioni porta la data del 14 ottobre 2019 quando ormai l’esito del Tar era scontato. Infatti il 18 febbraio scorso il ricorrente Marzio Giau è stato proclamato consigliere al posto di Donato De Santis. A questo punto, il riparo per l’escluso De Santis ha preso corpo grazie anche a un traffico d’influenze planetario, dopo aver superato la prova scritta, oggi si è sottoposto all’orale. La presidente di commissione del concorso, Silvia Contardo, è revisore dei conti dello stesso comune. Un magheggio che prelude a nuovi incastri e poltrone assessorili appetitose. A breve sulla pagina dello scandalo.