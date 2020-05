ConcorsopolisFVG Exxx…Polzive!!! AmoreDigitale: Chi sarà la puledra che i dirigenti di TurismoFvg di Cervignano (Ud) vogliono sistemare nel “ProgettoDigitale”? Scadenza domande il 29 maggio. Inutile che partecipiate. Esclusivo

Chi sarà la puledra che il direttore marketing di Turismo Fvg Bertero, ha segnalato al vertice più alto per le mansioni di «Digital & Comunication Project Marketing» in Turismo FVG? Le iniziali sono in possesso dei malandrini che scrivono su queste pagine. Tuttavia, riguardo il concorso in questione, si è accesa una seducente spia rossa. Si tratta di un bando clamorosamente ritagliato a misura di candidata che, evidentemente, già lavora o collabora con la struttura. Lo si capisce dal passaggio del bando in cui si fa riferimento alla «Laurea triennale in Marketing & Comunicazione con ottimo curriculum studiorum..».

Il procedimento è viziato dal fatto che un bando, almeno per i titoli, dev’essere generale e non ritagliato su misura di puledra. In quanto alla parificazione delle lauree è evidente che le Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento (ante riforma) per l’accesso ai pubblici concorsi e quelle recenti, sono stabilite da una serie di provvedimenti normativi che nel caso inispecie non s’intravedono. Il procedimento non fa altro che rivelare una sorta di favorevole compensazione di cortesie porcellose che si sono sviluppate con generosità fra le pareti del villone. Domande entro il 29 maggio. Gli aspiranti sono avvertiti.