ConcorsopolisFvg Exxx…Polzive!!! Concorso per 2 posti di dirigente amministrativo a Udine, l’elenco dei 7 ammessi agli orali. Rispettate le previsoni del blogger: Decide Cipriano. Rullato Fontanini. Esclusivo

Il segretario generale di Udine Cipriano, si porta avanti col lavoro. Entro fine anno andrà in quiescenza e gli uffici sono al lavoro per preparare la successione. Per ora, la cabina di regia resta salda nelle mani del funzionario che non disdegna di seguire con attenzione le fasi che vedono coinvolti i suoi allievi.

Il 22 gennaio scorso Leopost anticipava:

“…Ma c’è un altro concorso (oltre a quello dei 500 e della cocca dell’assessore…) che rapisce l’interesse dei lettori, quello riservato a 2 posti di dirigente. I maneggioni sono al lavoro e il blogger è già nelle condizioni di fare il nome della paraculata che sarà imbucata negli uffici di palazzo D’Aronco. La cocca aveva tentato tempo fa, ora riprova e le previsioni sono buone. Fine mese iniziano le sessioni”. Poi è arrivato il Covid è tutto è rimasto nei cassetti, fino a una settimana fa quando è stato pubblicato l’elenco dei 7 candidati ammessi alla prova orale che si svolgerà il 9 luglio in sala Ajace di palazzo D’Aronco (Ud). Fra gli ammessi figurano alcuni aspiranti i cui nomi erano stati anticipati in pagina. Occorre aggiungere che Raccano Andrea e Silvia Sclafani sono i diretti collaboratori d’ufficio del segretario Cipriano il quale entro fine anno andrà in quiescenza. Le prove orali inizieranno in piena estate, fra un paio di settimane.