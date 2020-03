ConcorsopolisFVG Exxx…Polzive!!! In Friuli il record mondiale di formazione di graduatorie concorsuali. Nel pieno della peste viene aperto un nuovo concorso per dirigente amministrativo in sanità. 3 mesi fa era stata pubblicata una graduatoria con 15 nomi idonei. Chi è la privilegiata? Esclusivo.

Si può utilizzare un dirigente amministrativo idoneo per la disabilità anche per la Soc Risorse umane? la risposta è si. Tuttavia l’attività dei concorsi e della formazione delle graduatorie in Friuli VG, procede rapida e senza soste.

Concorsopolis ai tempi del peste. Inarrestabile. L’avviso di un concorso per dirigente amministrativo a tempo determinato in Azienda Sanitaria Friuli Centrale è stato pubblicato il 16 marzo scorso e scade il 25, nel pieno del Corona Virus. Il concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria di idonei da utilizzare per l’assunzione di un dirigente amministrativo da assegnare alla SOC gestione risorse umane dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, quella diretta da Braganti. La pubblicazione del concorso puzza di bruciato lontano un miglio giacché, come da decreto del 15 novembre scorso, esiste già una graduatoria di merito per l’assunzione di un dirigente amministrativo ritenuto idoneo. A chi interessa la formazione di una nuova graduatoria pur in presenza di una recentissima lista composta da 14 dirigenti dichiarati idonei dalla commissione del 15 novembre? Il magheggio è mondiale e anche se si tratta di un incarico a tempo determinato, a quanto rusulta, più di qualcuno avrebbe accettato la pescatura. Chi sarà la fortunella da imbucare? ConcorsopolisFVG ai tempi della peste.

Ecco i nomi degli idonei in graduatoria dal 15 novembre: