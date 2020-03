ConcorsopolisFvg Exxx…Polzive!!! LatrinaPasianese: Pubblicata la graduatoria provvisoria del concorso pubblico governato da Silvia Contardo, la fiduciaria del sindaco Pozzo. In posizione favorevolissima l’ex consigliere De Santis. Esclusivo.

Ecco la graduatoria provvisoria dell’esito delle prove orali che si sono svolte oggi in comune a Pasian di Prato (Ud). Le graduatorie resteranno valide per 3 anni. Poi metti che qualcuno rinunci e il gioco è fatto, si va a scalare, meglio non dare nell’occhio.

Si tratta del concorso pubblico per 2 posti nel comune interessato al traffico d’influenze paraculesche fra Silvia Contardo, presidente della commissione del concorso e fiduciaria del sindaco Pozzo (è revisore dei conti nello stesso comune) e il cocco del sindaco stesso, Donato De Santis, finito stritolato dal Tar di Trieste e bocciato dal consiglio. L’ex consigliere si trova 5° nella graduatoria provvisoria e per la modalità della ripescatura, farsi assumere in una qualsiasi amministrazione pubblica, sarà un gioco da ragazzi. Entro la fine dell’anno, il cocco del sindaco centrifugato dalla Lega, sarà sistemato.