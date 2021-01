ConcorsopolisFriulana Exxx…Polzive!!! Il comune di Campoformido (Ud) assume un dipendente attingendo da una graduatoria di Pasian di Prato. Chi era la presidente della commissione di quel concorso? Il Profeta disse: “Agire nella legalità disturba gli amministratori di turno”. Esclusivo.

Premessa. Lo svalvolato livore del contabile del comune di Pasian di Prato 〈Ud〉 contro la pagina dello scandalo, è stato rovesciato lo scorso anno sul direttore responsabile di Leopost, oggetto di querela per diffamazione da parte di Silvia Contardo. Il Profeta disse: “Agire nella legalità disturba gli amministratori di turno”. Procedamus.

Il comune di Campoformido ha chiesto a quello di Pasian di Prato di attingere alla graduatoria del concorso pubblico bandito dagli uffici del comune amministrato dal sindaco Andrea Pozzo 〈luogotenente per conto della Lega di Trieste〉, per assumere un istruttore amministrativo contabile. Attingere da uno dei concorsi pubblici più “chiacchierati” dello scorso anno. I profili brumosi del bando erano diversi, e un paio di essi avevano incuriosito i comancheros di questo disgraziato presidio. Non era passata inosservata la partecipazione al concorso del consigliere comunale forzista del comune Donato De Santis 〈classificatosi al 3°posto e successivamente “pescato” da un ente locale del codroipese〉, e la nomina a presidente della commissione esaminatrice di Silvia Contardo, revisore dei conti dello stesso comune. La dimensione più latrinosa dell’operazione era determinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Pasian di Prato. Nel documento, si precisa che: “la commissione esaminatrice dei concorsi è presieduta dal segretario comunale”. Per quale ragione la giunta ha nominato un Revisore dei conti a presidente di commissione?Qual’è stato il compenso che la Contardo-querelante Blogger- ha tirato dal comune per l’incarico e che si sarebbe potuto risparmiare se la funzione fosse stata svolta dal Segretario? Risuonano le parole del Profeta. Cormôr, latrina friulana.