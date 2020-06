ConsorziFvg Exxx…Polzive!!! Roberto Siagri verso la presidenza del Consorzio industriale della Carnia; amministratori: l’avv. Comparetti e il bancario Roseano. Al Cosef di Udine favorito Gottardo. Esclusivo

Si va delineando il futuro assetto dei consorzi friulani in vista dell’approvazione dei bilanci 2019. Il Cosef di Udine sempre più orientato a proporre il nome di Gottardo come presidente del Cda. L’assemblea si riunirà il 10 luglio. Restano sotto osservazione i nomi di Germano Scarpa (Biofarma di Mereto di Tomba), Luci e Midolini. La novità più interessante proviene dall’area ex Cipaf (Buja, Gemona e Osoppo) che vantava la vice presidenza con Disetti (quota Gemona). Per la prassi delle rotazioni, questa volta la vice presidenza sarà assegnata al comune di Osoppo e sarà il sindaco Bottoni a decidere chi sarà il vice presidente del Cosef.

In quanto al Consorzio Industriale della Carnia o “Carnia Industrial Park”, entro questa settimana l’incastro dovrebbe perfezionarsi. Dopo il mandato di Mario Gollino, le tre aree di competenza sono giunte alla sintesi dei rispettivi nomi che andranno a rinnovare il Cda. I rimbalzi danno per certa la nomina di Roberti Siagri presidente, attualmente Amministratore delegato e vicepresidente di Eurotech. Come amministratori spuntano i nomi di Roberto Roseano (comparto finanziario), espressione dell’area industriale di Villa Santina e l’ex presidente dell’ordine degli avvocati di Tolmezzo, Barbara Comparetti nominata dal sindaco di Tolmezzo. Sul consorzio carnico pesa la figura del direttore generale Danilo Farinelli, nominato nel 2016 in epoca Serracchiani.