Conte-Cerno Exxx…Polzive!!! Il Senatore friulano pronto a entrare in maggioranza per dare il via libera al nuovo governo Conte-Mastella. Esclusivo.

Conte e l’azzardo politico nel campo dei “Responsabili”. Se con Renzi i rapporti ormai sono rasoterra, l’avvocato di Foggia vuole andare alla conta in Parlamento, convinto che basti il manipolo di 15/20 persone riunito intorno a Clemente Mastella e sua moglie, Sandra Lonardo. Il punto però è uno solo: quanti da Forza Italia (o ex forzisti) entrerebbero nella nuova maggioranza? Augusto Minzolini, nel suo retroscena sul Giornale, riferisce che solo un senatore di Italia Viva tradirebbe Renzi, l’ex Pd Tommaso Cerno. E anche l’ex grillino Gregorio De Falco sarebbe disposto ad appoggiare Conte. È Mara Carfagna a gelare Conte: “Appoggiarlo? Non esiste. Poi se si apre la crisi si vede”. Tuttavia, quassù a Est del Nord Est, più che un governo Conte-Mastella, questo che sta per nascere non potrebbe che chiamarsi Conte-Cerno, che viene anche meglio.