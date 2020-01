CoronaMauro Exxx…Polzive!!! Anarchia Burocratica. Lo scrittore barricadero di Erto propone l’unica soluzione per salvare centinaia di piccoli negozi nei paesi. Risposta a Da Pozzo. Esclusivo.

“Mauro no sté bèive…”, dopo l’amata cartufola, Corona si è presentato su Rai 3 con la maglietta a tinte violacee.

Ormai a Cartabianca di Berlinguer è ospite fisso. Significa che gli ascolti sono di rilievo. E ogni volta che vi partecipa la premessa punta sempre lì: Forestali e salvezza della montagna e dei piccoli negozi, motore della socialità paesana. L’esempio che Corona ripete spesso è quello di lasciare libera l’iniziativa privata. Una sorta di anarchia burocratica che esenti le attività da scontrini elettronici, corsi di aggiornamento, misuratori fiscali, vincoli contabili e tutto il resto. Nei piccoli centri le normative vigenti sono insostenibili. Chiudono, Ogni martedì in TV Corona insiste sulla questione dei piccoli esercenti di paese che restano imbrigliati nelle scartoffie e sono costretti a chiudere. Lo ha ripetuto anche l’altro giorno su “Il Gazzettino”. Se non vogliamo far morire la montagna e i piccoli centri di pianura, occorre salvare i piccoli negozi, veri luoghi di aggregazione e socializzazione. Per converso, proprio in questi giorni, il presidente della CCIAA di Udine-Pordenone, Da Pozzo, ha lanciato la proposta di assegnare dei contributi alle piccole attività. Lo scontro ora è aperto. Vedremo se l’effetto televisivo di Corona porterà le soluzioni auspicate a che lo scrittore possa continuare ad andare al bar K2 di Casso col notaio.