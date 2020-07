CoronaMauro Exxx…Polzive!!! Clamoroso capitombolo di Fedriga-Zannier sulla Rai: lo scrittore friulano a #Cartabianca con la maglietta di “IO SONO FVG” esalta le sagre venete, le Dolomiti e la Valle d’Aosta. Ignorato l’agroalimentare friulano. Esclusivo.

Quale forma di compenso è stata concordata con lo scrittore Mauro Corona per la maglietta dell’Agrifood Fvg indossata su Rai3 ieri sera? Asfaltato su Rai3 il marchio collettivo “Io sono Friuli Venezia Giulia”, inaugurato recentemente da Fedriga e Zannier che “riconosce e premia il valore aggiunto delle aziende agroalimentari della Regione Fvg”. Figuredimerda planetarie. Lo stesso direttore del cluster Agrifood, Pierpaolo Rovere, riferisce di non essere il titolare del marchio. Un giallo a tinte enogastronomiche.

Quella andata in onda ieri sera, era l’ultima puntata della stagione di #Cartabianca. Per tutta la stagione, l’ospite fisso della conduttrice Bianca Berlinguer è stato lo scrittore Mauro Corona. Con sorpresa di molti friulani, l’artista ertano si è presentato ieri sera con la maglietta del nuovo logo di promozione agroalimentare del FriuliVg. “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA”. Un marchio che tutti rinnegano, come lo stesso Corona che durante la puntata si è occupato di motoseghe, del monte Cristallo (Belluno) e, per lisciare il pelo al presidente Veneto Zaia, ha elogiato la fiera di Santa Lucia di Piave (Tv): “Una più belle sagre e fiere del Veneto”. Dulcis in fundo, Corona ha mostrato una Grolla della Valle d’Aosta con cui i valdostani, hanno voluto omaggiare la conduttrice Berlinguer. Del Friuli nada de nada, solo un breve passaggio su Sappada. Alla fine del programma è apparso Al Bano in collegamento dalla sua elegante masseria in cui faceva bella mostra un calice di vino bianco di sua produzione e un caminetto acceso intimo e attraente. Eleganza, promozione culturale e turistica in una sola immagine.

Bidonato il valore aggiunto delle aziende agroalimentari della Regione Fvg.