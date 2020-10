CoronaMauro Exxx…Polzive!!! Cuore di mamma. Bianca Berlinguer perdona il montanaro, Franco Di Mare no. Contratto da 20mila euri. Esclusivo.

Su Mauro Corona e Bianca Berlinguer torna il sereno. La conduttrice è ben disposta a perdonare, il direttore di Rai3 Franco Di Mare, di tutt’altro parere. Non si perdona. I passaggi del disgelo letti in diretta dalla conduttrice di #Cartabianca ieri sera. Video esclusivo. Il contratto di Corona per le sue «ospitate» è di 20mila euri.

Fonte DagoNews:

«Le offese in diretta a Bianca Berlinguer hanno portato a uno stop di Mauro Corona a CartaBianca. La rete ha inviato una nota stampa di scuse ma sul ritorno in onda dello scrittore le posizioni tra la conduttrice e il direttore di Rai3 Franco Di Mare sarebbero distanti.

La prima ha toni concilianti, il dirigente più netti. Almeno questo quello che circola nei corridoi di Viale Mazzini dove qualcuno ricorda che Corona avrebbe firmato un contratto di quasi 20 mila euro per l’intera stagione, per quasi quaranta presenze, intasca circa 500 euro a puntata».