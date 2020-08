CoronaMauro Exxx…Polzive!!! Il testimonial de “Io Sono FriuliVeneziaGiulia” fa fare una figuradimerda ai friulani: “Io sono un cattivo esempio, sono un alcolizzato”. Il direttore di AGRIFOOD non rivela quanto è costato il progetto. L’assessore Zannier impacciato. Fedriga rullato. Esclusivo

Il direttore di Agrifood, Rovere, non rivela quanto è costato il progetto del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, un impegno fortissimamente accarezzato dall’assessore alle politiche agricole del Fvg, lo spilimberghese Zannier.

Il logo è stato veicolato recentemente in Rai dallo scrittore friulano Corona che ieri ha rilasciato un’intervista da urlo su «Repubblica». Ecco un brano:

Per Mauro Corona si avvicina l’ultima apparizione in televisione. “Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari. So che Repubblica rispetterà il mio terribile segreto. Ma l’istinto mi dice che ormai sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto. Appena libero, tornerò a riempire la mia fontana, rimasta secca” confessa al quotidiano di Molinari alla soglia dei suoi 70 anni

Perché oggi ha posto come condizione di non parlare di politica?

Sono alcolizzato, non ingenuo. Per i 70 anni mi regalo l’impegno di non parlare più di temi e di personaggi irrilevanti. Voglio pensare solo alle cose piccole e difendere le persone invisibili che non vengono rispettate. Non cadrò più nella trappola dell’analista da bar per far salire lo share».

Non crede che sia diseducativo esibire le proprie sbornie?

«Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio, vado al bar a bere. E’ orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino. Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare. Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me».