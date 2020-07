CoronaMauro Exxx…Polzive!!! Il testimonial di “IO SONO FVG” infila una figuradimerda tutta friulana su Rai3, Bianca Berlinguer infuriata per i commenti di Corona sugli uccelli: “Battute di pessimo gusto, trite e ritrite…”. Video esclusivo.

Ecco il breve video della parte finale del programma in cui Corona fa quella battuta e mette in crisi Fedriga e Zannier. Il testimonial ha fatto splash.

Intanto va precisato che il direttore di «Agrifood», Pierpaolo Rovere, scrive di non occuparsi del marchio “Io sono Fvg” malgrado sul suo sito appaia in bella mostra.

Il brand incomprensibile è stato pomposamente illustrato dal presidente della regione Fvg Fedriga e dal suo assessore Zannier qualche giorno fa.

Martedì sera, l’artista friulano Corona ha indossato i panni del testimonial per la regione. Si è presentato in Tv con la maglietta che riportava il nuovo brand. L’artista ertano, dopo aver glorificato Zaia, il Veneto, le motoseghe e la Valle d’Aosta, ha sorpreso i telespettatori annunciando la presenza di un ospite, tal “Poiana”, un folkloristico personaggio locale col diletto di fare il verso alla varietà di uccelli del bosco. La furbissima conduttrice non aspettava altro che far cadere lo stordito Corona (svegliaaaa…) nel trappolone della battuta scontata sugli uccelli. Nessun cenno al Friuli, nemmeno sugli uccelli. The End. Friuli disordine italico.