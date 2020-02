CoronaMauro Exxx…Polzive!!! L’arrampicatore Friulano dà i voti di SanRemo: Vince Achille Lauro: “E’ un ragazzo che ha avuto coraggio, dissacrante, mica possiamo tornare a Nilla Pizzi”. Esclusivo.

Ormai il friulano Corona è diventato un must televisivo, imperdibile. A ogni puntata è una scintilla: “Bianchina (la conduttrice…), guardi che non mi lavo…, sono uno che puzza”. Risate galattiche e la replica dell’affettuosa Berlinguer: “Ma non è vero…, le poche volte che ci siamo incontrati non puzzava”. Voilà e capitolo chiuso con l’invito di Corona di andare a trovarlo a Erto (Pn). Si passa a San Remo dove a qualche spiritoso avrebbe fatto piacere che duettasse con Piero Pelù. La domanda è in tema:

“Quale cantante le è piaciuto di più?” “Achille Lauro – risponde Corona – io sono allergico ai cliché e ha fatto bene a dissacrare questo perbenismo di finta estetica dove non c’è l’etica”, con lui – prosegue Corona – avrei parlato volentieri, mica possiamo tornare ai tempi di Nilla Pizzi o di Al Bano”.

La conduttrice gli chiede un parere anche su Amadeus e sulla faticaccia di condurre tutte le sera fino a tardi. “Venga a tagliare legna da me, quella è vera fatica!”.