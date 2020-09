CoronaMauro Exxx…Polzive!!! Lo scrittore friulano sbrocca e se ne va in diretta Tv. Strapazza e insulta la Berlinguer: “Lei é una gallina! Arrivederci, mi stia bene”. Esclusivo.

Scintille da fonderia in diretta Tv su Cartabianca, Rai 3, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. L’ospite fisso, Mauro Corona, è sbroccato e mandato a quel paese la conduttrice: «Lei è una gallina». Se n’è andato dalla trasmissione.

Lo scrittore è andato su tutte le furie perchè la conduttrice gli stava ricordando che in Tv, sulla Televisione di Stato, non si può fare pubblicità. L’artista friulano aveva citato, come fa spesso con le narrazioni dei personaggi e le osterie del sua paese, i titolari di un albergo, quello dei fratelli Marcucci che Corona aveva definito fatiscente e voleva riparare al giudizio negativo. Bianca Berlinguer è intervenuta su Corona con piglio severo e aveva lo aveva invitato a smetterla di fare pubblicità ai suoi amici. Corona è andato su tutte le furie, ed ha avuto uno scatto di nervi mai visto prima. “Se lei mi invita qui, io dico quello che voglio, lei è una gallina… me ne vado”. Corona si è alzato dalla sedia e se n’è andato. In realtà Bianca Berlinguer, con formidabile disinvoltura è passata a un altro ospite.