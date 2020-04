CoronaMes Exxx…Polzive!!! Sul meccanismo si sbrega il centrodestraFVG. Ecco i nomi dei parlamentari friulani che diedero mandato a Monti (2011) di realizzare gli impegni con Bruxelles. Esclusivo.

Dopo la federazione dei moderati (ProgettoFvg e Forza Italia) battezzata recentemente, si profila un’intesa anche a livello comunale di Udine. C’è attesa per l’ufficializzazione del gruppo in consiglio comunale. L’operazione è propedeutica per bilanciare la prepotenza leghista e mettere il cappello su alcune nomine, non ultima quella del COSEF. E infatti sul Mes le distanze sono siderali.

Fedriga votò contro la fiducia a Monti.

Il MES fa la sua apparizione anche a Est del NordEst. Alta tensione nel centro destra regionale per via del meccanismo salva stati. Gli stessi esponenti di Progetto FVG ci tengono a far sapere di essere favorevoli al Mes (Zanolla a Ud). Lo sbrego è planetario. Una parte del centrodestra, i moderati, sono a favore, i sovranisti contrarissimi. L’irritazione è alle stelle. Ma quali furono i parlamentari che nel novembre del 2011 diedero la fiducia a Monti affinché realizzasse gli impegno presi dal governo Berlusconi?

David Carretta, inviato di Radio Radicale a Bruxelles, ha pubblicato il testo del primo trattato (vedi in calce) Mes firmato da Giulio Tremonti nel luglio del 2011. Un trattato che venne approvato il 3 agosto del 2011 dal governo Berlusconi. Alcuni ministri rispondevano ai nomi di Maroni, Calderoli, Bossi, Meloni…

Chi votò contro la fiducia a Monti fu solo la Lega. Tutti i parlamentari del Carroccio votarono NO. Questi invece i nomi dei friulani che votarono la fiducia a Monti:

Angelo Compagnon (Udc), Roberto Antonione (misto), Manlio Contento e Isidoro Gottardo (Pdl), Alessandro Maran, Ettore Rosato e Ivano Strizzolo (Pd), Roberto Menia (misto), Monai (Idv) assente.

MassimilianoFedriga e il compianto Follegot votarono contro. 2 deputati eletti nella nostra circoscrizione non erano friulani (Frattini, Coscioni).

Al Senato votarono la fiducia a Monti: Giulio Camber, Vanni Lenna, Giuseppe Saro (Pdl); Tamara Blazina, Carlo Pegorer e Flavio Pertoldi del PD.

Mario Pittoni della LegaNord, votò convintamente contro. Su queste votazioni si sta ragionando in questi giorni…, e sono scintille.

Non bastasse il resoconto, è il mercato che sta dicendo che il tempo adesso stringe davvero. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è tornato a salire di più di sessanta punti negli ultimi 20 giorni sulle scadenze a 10 anni. Ecco il dispaccio di Tremonti: