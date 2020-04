CoronaVirus Exxx…Polzive!!! Anche i liberali s’incazzano: “La misura è colma, un altro mese di lockdown significa una catastrofe economica, non si possono considerare gli italiani come bambini. Fedriga anticipi l’apertura dei bar”. Esclusivo.

Di fronte agli inesperti romani, Mattiussi lancia un appello a Fedriga: “Anticipi l’apertura dei bar e dei ristoranti, non possiamo più aspettare, posti di lavoro a rischio, mercato in difficoltà e turismo ormai compromesso, salviamo il salvabile”.

Non ragionano, misure paranoiche che sono completamente sconclusionate rispetto alla filiera imprenditoriale. E’ questo il pensiero del ristoratore aquileiese dopo aver ascoltato Conte.

Anche con Franco Mattiussi, consigliere regionale di Forza Italia e solida partita iva, si parte da lì: dalla polverosa liturgia celebrata ieri sera da Conte in Tv e dalla delusione per la data fissata per l’apertura dei pubblici esercizi.

Con alcune irritazioni in più. La pacifica manifestazione dei commercianti a Tolmezzo, la bastonata della Gestapo al povero Peresson di Arta Terme (1.000 euri di multa), il flash mob di domani a Udine e il graffiante intervento del vice presidente di Confcommercio Udine di ieri sera. Un quaderno di doglianze che Mattiussi analizza con calma cosmica. “Assurda quella proroga per gli esercizi pubblici al 1° giugno. Per un liberale come me, la libertà dell’impresa, come delle persone, non può mai essere messa in discussione, Conte ci considera dei bambini, incapaci di capire e gestire i pericoli della pandemia, privi di responsabilità e non in grado di governare l’emergenza. Non abbiamo bisogno di droni. Nella mia azienda, ristorazione, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo sviluppato e perfezionato il catering e il take away, ma se da un comune all’altro non ci si può muovere, il nostro impegno è vanificato. Se il governo fa partire i cantieri e i ristoranti e gli alberghi sono chiusi, dove dormono e pranzano gli operai? Governo schizofrenico, privo di esperienza. I nostri esercizi sono più puliti degli autobus che trasportano le persone, eppure le persone sui mezzi possono salire e al ristorante no. Sempre sugli autobus gli spazi sono più stretti di quelli previsti per i bar e i ristoranti, eppure i bar sono ancora chiusi. Con un altro mese di lockdown – prosegue Mattiussi – 350 mila persone perderanno il posto di lavoro. Io penso – conclude il consigliere regionale – che questi che stanno al governo siano infatuati dalla via della seta, dai dittatori cinesi, ho paura che questa pandemia sia il pretesto per statalizzare l’impresa. Un intenzione da respingere con tutte le forze.