CoronaVirus Exxx…Polzive!!! BuonaDomenicaMondiale: “Isolato il Virus”, conferma del ministro Speranza. Angelo Borrelli annuncia che la richiesta di un commissario straordinario per emergenza virus avanzata da Fedriga e Riccardi è stata accolta. Esclusivo.

«Abbiamo isolato il virus». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo Spallanzani. «Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione». «È una notizia importante a livello globale. Significa avere più possibilità di studiarlo capire e sapere cosa fare per contenerlo‎». Il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito ha sottolineato che il nostro Paese ora è diventato un punto di riferimento importante per la lotta al virus.

Situazione in FVG:

Il governo ha accolto la richiesta del Friuli VG di istituire la figura del commissario strordinario per l’emergenza del #Coronavirus.

Fedriga e Riccardi hanno dichiarato:

“Saranno allargate le possibilità del commissario straordinario per l’emergenza da coronavirus di intervenire anche per i controlli sui trasporti marittimi e terrestri. Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha chiuso poco fa il comitato operativo informandoci che la richiesta del Friuli Venezia Giulia è stata accolta. Il Friuli Venezia Giulia è terra di confine collocata a poca distanza da aeroporti fuori dai confini nazionali dai quali possono transitare mediante triangolazioni, soggetti non controllati”.

Fedriga ha sottolineato la collaborazione istituzionale con il Governo centrale ed ha informato di aver sensibilizzato i governatori di alcune Regioni per appoggiare l’istanza e di prevedere misure restrittive, già contemplate per il traffico aereo, anche per quello terrestre e marittimo. Richiesta accolta.

Fabio Barbone, direttore scientifico del Burlo, ha fatto un quadro sulla situazione attuale dando conto di 14.559 casi confermati a livello mondiale, 305 morti in Cina di cui uno nelle Filippine, con una letalità del 2% che corrisponde alla letalità da influenza.