CoronaVirus Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine dal braccino corto dona 1.000 euri per il fondo Covid. Tira 5mila euri in Comune e 4mila di vitalizi al mese. Vestaglia figuradimerda, raso al suolo in eleganza anche da sindaco di San Daniele. I compensi degli assessori. Esclusivo

Malgrado il lockdown e la serrata generale di tutte le attività produttive, gli amministratori di Udine tirano la mesata lo stesso. Poche riunioni di giunta, conference call da casa, qualche commissione, uffici semichiusi, attività del consiglio comunale azzerata.

Ma loro tirano i soldi lo stesso, ecco le mesate dei magnifici 11 (vedi foto). Tuttavia il tratto inadeguato di Vestaglia a rappresentare la città più elegante del Nord, emerge proprio in queste circostanze. Il leader del feudo leghista ha annunciato ieri che donerà 1.000 euri al fondo solidarietà che la sua giunta ha attivato per le famiglie bisognose. Lo fa un mese dopo che il suo collega di San Daniele (per citarne uno) ha già versato il suo stipendio, l’intero stipendio di 1.182 euri, nel conto aperto dal comune per la solidarietà. Il Contado esprime braccini corti malgrado le abbondanti mesate pubblicate in foto.