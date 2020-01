CoronaVirus Exxx…Polzive!!! in Europa rischio d’introduzione del virus moderato. Le precauzioni. Esclusivo.

Il 9 gennaio 2020 il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (2019-nCoV) come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica. Il nuovo coronavirus è strettamente correlato a quello della sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Sono ancora in corso le indagini per valutare l’intera portata dell’epidemia. Al momento il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) stima che il rischio di introduzione dell’infezione in Europa, attraverso casi importati, sia moderato.