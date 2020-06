CoronaVirus Exxx…Polzive!!! Trema il pianeta mascherine friulano: Sequestrati 25mila pezzi in Molise. Perquisizioni a Udine, sede del venditore. Certificazioni false e marchio «CE» contraffatto, Esclusivo.

I Finanzieri della Compagnia di Termoli, nel Molise, hanno sequestrato 25.000 mascherine tipologia KN95-FFP2 con marchio “C E” mendace, che non rispettavano gli standard previsti dalla normativa Europea per l’immissione in commercio.

L’importatore, che aveva rifornito punti vendita del basso Molise, della provincia di Pescara e di Napoli, è un friulano, non si esclude che le sue forniture abbiano interessato, ai tempi dell’emergenza CoronaVirus, anche alcuni distributori del Nord Est. E forse alcuni affidi della Protezione Civile. Su disposizione della Procura della Repubblica di Larino, i Finanzieri della Compagnia di Termoli tramite la collaborazione di altri Reparti della Guardia di Finanza, hanno eseguito perquisizioni a tappeto ad Udine, Pescara, Napoli e in tutto il Basso Molise, al fine di recuperare e sequestrare tutte i dispositivi di protezione individuali non idonei alla commercializzazione. Dopo una serie di controlli al fine di accertare eventuali speculazioni sui prezzi di vendita delle mascherine, sono risaliti all’importatore che ha sede in provincia di Udine, che ha curato i contatti diretti con i produttori cinesi. Le indagini hanno dimostrato che l’importatore, nell’esercizio della propria attività commerciale, nel pieno dell’emergenza pandemica da COVID-19, ha importato dalla Repubblica Popolare Cinese, dispositivi di protezione individuali KN95 – FFP2, commercializzandoli, senza avvalersi della procedura in deroga, con marcatura “CE”, in seguito rivelatasi falsa.