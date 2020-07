CorriereDelFriuli Exxx…Polzive!!! Chi suona la TechnoGhironda? Tre teste di serie del giornalismo regionale avvistate a Gradisca d’Isonzo: Angeli, Ballico e D’Amelio. Germoglia un nuovo progetto editoriale. Esclusivo

Cosa Nasce? In una torrida serata d’estate di alcuni giorni fa, tre giornalisti di livello sono stati sorpresi dai comacheros bisiachi a Gradisca d’Isonzo (Go), trattoria La Ghironda. Nicola Angeli, il mago della cronaca friulana e direttore di “Udine Today”; Marco Ballico il “Garzantino” de Il Piccolo, per la fenomenale narrazione dei dettagli in ogni pezzo che scrive; Diego D’Amelio, l’imperdibile analista della politica regionale che incendia le pagine del quotidiano triestino. Il tam tam sull’incontro si è subito arroventato: chi c’è dietro? Nulla è trapelato e bocche cucite per ovvi motivi.

Tuttavia si può presumere che al trio sia stato commissionato l’incarico di elaborare una nuova piattaforma editoriale destinata a percuotere il granitico assetto della carta stampata in regione. Top secret sul power point scambiato e modificato durante il vertice. Si sa solo di estensioni su canali multimediali, condizioni e tempi rapidi di realizzazione. Al termine gli amari hanno preso il sopravvento e uno dei tre ha confuso lo Jegermeister con Heidegger.