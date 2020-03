CortocircuitoFedriga Exxx…Polzive!!! Mezzo Friuli nel caos e contro la nuova ordinanza del presidente. Honsell strapazza Fedriga e il Lega-Pensiero: “Ordinanza sbagliata”. Code ai supermercati causa annuncio chiusure domenicali. Gallera: “Si crea solo panico tra la gente”. Esclusivo.

Prima della ramanzina del professor Honsell contro la nuova ordinanza di Fedriga (decorrenza oggi), la rete era già invasa da testimonianze allarmanti che giungevano dai supermercati della regione (l’ordinanza è regionale). Una fra le tante da Tolmezzo: “…questa volta l’emotività di Fedriga ha sopraffatto la razionalità. Code da stamattina davanti a tutti i supermercati Lidl ed Eurospar, cose mai viste alle 11. Annunciare la chiusura dei supermarket la domenica ha scatenato reazioni poco sensate. Se dobbiamo evitare assembramenti, questa decisione li ha provocati!”.

Subito dopo interviene il già sindaco più atlantista che Udine abbia mai conosciuto. Una sintesi che strapazza Fedriga e il Lega-pensiero:

“… Innanzitutto non ritengo opportuno che i presidenti di Regione continuino a muoversi autonomamente rispetto al Governo – spiega l’esponente del Centrosinistra – Inoltre, limitare ulteriormente la libertà dei cittadini eliminando anche la semplice possibilità di passeggiare all’aria aperta lungo le strade vuote delle nostre città, è una scelta di dubbia legittimità democratica e, probabilmente, negativa dal punto di vista della salute”. La lezione di garanzie costituzionali a Fedriga prosegue: “Le persone sovrappeso o malate di cuore hanno bisogno di movimento quotidiano e costante; i bambini hanno bisogno di movimento. Sono tutte esigenze reali, che non comportano necessariamente la creazione di assembramenti e che non vanno affrontate con ordinanze muscolari. Questa riflessione – sottolinea Honsell – dovrebbero farla in particolare quelli della Lega: quante volte in questi anni hanno incitato i cittadini e gli amministratori locali a non rispettare le regole decise da Governi che a loro non piacevano?”

Dalla Lombardia arriva anche la precisazione dell’assessore al Welfare Gallera: “…ridurre gli orari del supermercati sarebbe “un grave errore”. Lo ha detto in collegamento all’Aria che Tira su La7. “Io li lascerei aperti sempre” per evitare assembramenti e resse nei negozi di alimentare. “Non c’è un’ emergenza alimentare, non creiamo il panico nella gente che pensa di non trovare da mangiare, si affollerà e già oggi ci sono code molto lunghe perché si rispettano le regole del distanziamento. Non ha senso chiudere alle 18″, ha concluso Gallera.