CortocircuitoVirus Exxx…Polzive!!! Effettuati i tamponi in gran segreto a tutti gli zingari di via Monte Sei Busi a Udine. Le carceri del Friuli VG a rischio impesto. Caso Tolmezzo, sindaco e popolazione insorgono contro i 5 detenuti arrivati da Bologna. Caos a Trieste e Gorizia. Esclusivo.

Prima gli zingari, poi gli agenti di polizia penitenziaria, è quello che succede in Friuli VG.

Qualche giorno fa, personale dell’azienda sanitaria Friuli Centrale ha effettuato i tamponi a tutta i residenti Rom che vivono nell’accampamento di via monte Sei Busi a Udine. Mentre nel capoluogo friulano esplode la grana carceri, le forze dell’ordine si preoccupano dei Rom.

L’altro ieri cinque detenuti del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Provenivano tutti dal carcere di Bologna, dove si trovava, prima di morire in ospedale, il primo detenuto vittima di Covid-19. I cinque carcerati facevano parte di un gruppo di sette trasferiti, tutti posti in isolamento per precauzione. Domani, lunedì (dopo i Rom), l‘azienda sanitaria ha predisposto il tampone per una settantina tra agenti di polizia penitenziaria e operatori sanitari venuti a stretto contatto con loro. Sulla questione, il sindaco di Tolmezzo Brollo tuona contro le autorità che hanno permesso il trasferimento nel capoluogo carnico senza alcun preavviso (In calce alcuni commenti dei carnici): “Non è certo il momento più adatto, sotto veglia pasquale (…). Mi chiedo, ci chiediamo: come è possibile che noi cittadini stiamo attenti a non muovere un passo in più, utilizziamo mille attenzioni allo scopo di contenere il virus, e il morbo ce lo ritroviamo consegnato a domicilio? Ci auguriamo davvero che il virus non si sia diffuso, altrimenti sarebbe una beffa”.

Ma l’emergenza si estende in tutta la regione e tocca le carceri di Gorizia e di Trieste. Il Consigliere Comunale Andrea Cavazzini di Trieste denuncia la tipologia di fornitura delle mascherine di protezione all’interno della Casa Circondariale. «Ogni agente – prosegue il consigliere – è anche un uomo che giornalmente si reca nella propria abitazione, frequenta i supermercati e, come tutti, è a rischio di contagio, cosa potrebbe accadere se all’interno dell’Istituto Penitenziario dovesse iniziare a diffondersi il Coronavirus? Non vi sarebbe alcuna possibilità di isolare i singoli detenuti e, qualora gli agenti dovessero essere collocati in quarantena casalinga, il personale verrebbe meno e si pregiudicherebbe la stessa funzionalità dell’Istituto». Oltre a Trieste c’è anche il caso Gorizia cui ne avevamo parlato qualche giorno fa. Lo spiega la consigliera comunale Serenella Ferrari: “Nel carcere di via Barzellini una parte del personale infermieristico lavora con mascherine non idonee o addirittura senza, a causa della loro scarsa reperibilità, ma il fatto più sconcertante è che una disposizione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria afferma a chiare lettere che se non ci sono sintomi evidenti, le mascherine non sono previste”.

Poi c’è il caso Udine: Il coronavirus ha messo in quarantena anche il responsabile sanitario della casa circondariale. Il ricovero in ospedale risale al 26 marzo scorso e, da allora, le condizioni cliniche del medico incaricato per i detenuti di via Spalato sono migliorate: superata la fase critica, la professionista è stata dimessa e mandata a continuare la degenza a casa. I controlli seguiti alla sua malattia e comunque legati anche ai nuovi ingressi, invece, proseguiranno la settimana prossima, con un secondo giro di tamponi sul resto degli operatori sanitari, gli agenti della Polizia penitenziaria, il personale amministrativo e, naturalmente, i detenuti. Per un totale di circa 250 test.

Ecco i commenti dei carnici: