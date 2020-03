CortocircuitoVirus Exxx…Polzive!!! Il Centrodestra s’incarta a Udine: Il consigliere della Lega Dybala elude il coprifuoco e incenerisce Pittioni e Vidoni: “Mi posso permettere di andare in giro, lavoro in ospedale…” Solidarietà dell’infermiere e consigliere comunale Valentini. Escluisivo.

Alcuni giorni fa, in pieno coprifuoco, il consigliere di quartiere della Lega Miky Dybala, si è fatto immortalare mentre attraversava allegramente la città. Da un luogo all’altro solo soletto. Alcuni amici lo hanno messo in guardia: “…al posto dei neuroni cosa ti gira nel cervello? non sei onnipotente”. La risposta del protagonista è fulminea: “Mi posso permettere…, io lavoro in ospedale, queste affermazioni non le accetto proprio“. E un’altra lettrice: Mi disgusta la tua strafottenza…” La strafottenza del consigliere è stata rispolverata stamattina al supermercato, dove il ragazzo giocava a pallavolo, solitaria.

Insomma un centrodestra nel caos, nel giorno in cui i consiglieri di Fratelli d’Italia Vidoni e Pittioni protocollano al sindaco le lamentele sulla Cavarzerani e sui controlli dei migrantes. Un cortocircuito ad alta tensione esplode in maggioranza. Lo sbrego è feroce se si pensa che il primo “mi piace” all’irragionevole performace leghista di Dybala è giunto dal consugliere comunale di Autonomia Responsabile, Valentini. Lo stesso Valentini fa l’infermiere al policlinico. Anche in questo caso il centrodestra udinese dà il meglio di sé, lacerazioni pazzesche: parlare bene, razzolare male. Tornate nel Contado.