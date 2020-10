CovidSondaggi Exxx…Polzive!!! Il caos premia Fratelli d’Italia. Analisi SWG per La7. Esclusivo.

Su «Money.it», Alessandro Cipolla descrive l’ultimo sondaggio Swg per Tg La7

«Mentre l’Italia sembrerebbe scivolare in un sostanziale caos, tra il coronavirus che avanza e le proteste di piazza che montano, l’ultimo sondaggio politico realizzato da Swg e diramato dal Tg La7 in data 26 ottobre farebbe registrare un netto calo della Lega, con Matteo Salvini che avrebbe perso un punto percentuale in una settimana.

Ad approfittare di questo autentico tonfo sarebbe soprattutto Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia è ormai saldamente terzo partito del Paese, con anche Forza Italia che viene indicata con il segno positivo».