Crisi di Governo. Conte ottiene la fiducia alla camera con 321 voti. Polverini lascia Forza Italia e diventa punto di riferimento del nuovo partito di Conte.

Crisi di governo, via libera della Camera alla fiducia a Conte con 321 voti. Il premier: “Strappo con Iv incancellabile”. Renata Polverini vota sì e lascia Forza Italia.

“Ho votato pertanto la fiducia al governo di Giuseppe Conte nella certezza di rispettare, in questo modo, l’impegno politico e morale di servire l’interesse del Paese e non quello di una parte politica, pur se non mancano certo aspetti critici nell’azione di governo”. Lo spiega, interpellata in Transatlantico dopo aver votato alla seconda chiama, la deputata Renata Polverini. “Mandare il Paese alle urne mentre gli italiani aspettano dal Parlamento l’indicazione di una strada per uscire dal tunnel della crisi economica e dalla la pandemia sarebbe un gesto irresponsabile. Lascio Forza Italia”, aggiunge.