Alle 12.19 la Croazia centrale torna a tremare. A Zagabria la terra ha ‘tremato’ per ben 20 secondi e l’epicentro era vicino a Petrinja. Magnitudo di 6,3. Le prime scene di Petrinja e Banja sono davvero drammatiche, ci sono molte rovine. La scossa è stata avvertita in modo impressionante a Trieste e nella bassa friulana. Anche a Udine e nell’alto pordenonese, sono molte le persone che hanno contattato i numero di emergenza. Paura in tutto il Triveneto.