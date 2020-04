CroceRossaProfit Exxx…Polzive!!! Lapo Elkan raccoglie fondi per l’associazione nazionale, Mario Isola della Pirelli fa l’autista volontario di notte, a Udine il comitato privato della Croce Rossa diretto da Michele Coiutti riceve 350 mila euri per servizi dedicati ai pazienti infetti. Il caso Monfalcone. Esclusivo.

I Comitati Croce Rossa friulani, sono profit o no-profit? Citofonate a Lapo Elkan e riferitegli che in Friuli la Croce Rossa gode di flussi economici molto favorevoli. Per esempio: Gli ausiliari sono pagati 35 euri/ora (cfr Leopost del 31 marzo) e per i servizi di trasporto di pazienti infetti da Covid-19 dal presidio ospedaliero di Udine al domicilio del paziente e per il trasporto sanitario interno per pazienti infetti, l’azienda sanitaria Friuli Centrale di Braganti ha impegnato una cifra pari a 350mila euri. L’impegno di spesa stride con la lodevole iniziativa di Lapo Elkan partita il 10 aprile scorso. Il manager ha messo al servizio delle persone attualmente in maggiore difficoltà il suo spirito creativo, la sua passione, la sua generosità e il suo team di lavoro promuovendo una campagna di raccolta fondi. Lapo Elkann, Presidente della Fondazione LAPS e fondatore di Independent Ideas ha dichiarato: “Ho sentito la necessità di scendere in campo per aiutare e sostenere chi, nell’attuale contingenza connotata da una gravità che ha toccato livelli inimmaginabili, soffre un pesante disagio economico e sociale”.

A rafforzare ulteriormente il principio volontaristico dell’associazione è Mario Isola, head della Pirelli racing, volto conosciuto nel circus della Formula 1 che tutte le sere si offre volontario come autista di autoambulanza a Milano. La sua dedizione è stata notata dal prestigioso tabloid inglese (The Sun) che gli ha dedicato l’apertura. In quanto al Friuli, oltre ai comitati privati delle Croce Rosse che ricevono cospicue mesate dalle aziende sanitarie, va segnalato il rinnovo a una società esterna, l’ex cooperativa Croce Verde, la proroga del servizio di pronto soccorso presso l’ospedale di Monfalcone (Go) fino al 14 ottobre. Costo 186mila euri. Il servizio di codici bianchi e verdi è stato prorogato alla Società Servizi Venezia SRL di Venezia (Ve).