CroceRossaUdine Exxx…Polzive!!! Centralismo immobiliare. La presidente Cristina Ceruti perfeziona l’investimento di oltre 1 milione di euri per l’acquisto di una palazzina di 14 appartamenti a Udine Nord. Sedi periferiche come topaie. Esclusivo

All’inizio dell’anno è stata eletta presidente della Croce Rossa di Udine Cristina Ceruti, subentrata a Sergio Meinero che da oltre 10 anni guidava il Comitato udinese. Sarà lei, assieme al direttore Michele Coiutti a gestire la nuova attività della Onlus No-Profit di Udine: Agenzia immobiliare.

Da risolvere la questione della caserma Friuli, su cui pare non ci sia nessuna convenzione col comune ma solo un accordo verbale, l’autoparco di via Brigata Re, dove pesa lo sfratto attivato dal demanio e il grande affare immobiliare del perfezionamento dell’acquisto definitivo di una palazzina di 14 appartamenti in via Montello, zona residenziale Udine Nord.

Restano da acquistare gli ultimi tre appartamenti, poi l’intero edificio diventerà di proprietà della Croce Rossa No Profit di Udine. Ai 3 nuclei familiari che ancora abitano in via Montello è stato consigliato di smammare, prima possibile, liberare l’immobile. Quali interessi economici si nascondono dietro il paravento di un’associazione no profit? Quali e quanti contributi, negli anni, la regione ha destinato all’associazione (oltre 350mila euri)?E per quale motivo la neo presidente, dopo innumerevoli promesse, continua ad ignorare lo stato fatiscente delle sedi Cri della provincia di Udine? La sede di Tolmezzo è in promiscuità con il soccorso alpino, le ambulanze sono in condizioni pietose, senza riscaldamento, i tettucci sono malsistemati e quando piove, l’acqua scivola sui feriti. A Gemona del Friuli la sede è impresentabile, le promesse di una nuova sistemazione ormai sono svanite. A Tarcento sono ancora in attesa della nuova sede. In compenso, l’attenzione dei nuovi vertici provinciali sono tutti concentrati sulla nuova attività immobiliare del Comitato. Il grande affare della caserma Friuli e i 14 appartamenti in una delle zone più prestigiose di Udine, via Montello.