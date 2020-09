CrockFriuliDoc Exxx…Polzive!!! Flop clamoroso dell’applicazione anti assembramento. Gli udinesi ignorano i portasfiga del Covid. Ci hanno rotto i coglioni per mesi con la peste e questi qua la esaltano. Lo sbrego con la Protezione civile per non aver invitato i volontari. Esclusivio

Anche l’applicazione anti assembramento ha fatto Flop. Non poteva che andare così. Paradigma del peggior centrodestra della storia friulana che il Friuli ricordi. Ci scrivono: “Ottimo anche il QR plastificato che non aiuta la fotocamera nel riconoscimento”. Chiamate un tassì e riportate a casa questi sbagliati.

Mentre l’Ires diffonde i dati sull’export del secondo trimestre in Friuli VG (meno 26% abbondante) e i contagi aumentano, i tenutari del reddito di cittadinanza all’insù ci danno dentro con le gramole in un locale di via mercatovecchio. La teoria dei portasfiga in rassegna a Ud e ignorata dagli udinesi era così composta:

Paniccia, Fontanini, Vulviana Roiatti, Zanin col fido Di Bartolo Zuccarello, Gomiero, Ciani, Franz, Bini, Di Bert, Falcone, Mattiussi, Pizzimenti, Zorino, Lodolo, Dipiazza, Ziberna, un permalosissimo comandante Del Longo della Uil, assente l’assessore regionale Zannier.

Il disordine di Fontanini raggiunge l'apice con lo sbrego della Protezione Civile. I volontari di Udine, quelli che due settimane fa hanno liberato la città dagli alberi caduti causa maltempo, non sono stati nemmeno invitati ufficialmente e si sono seduti in fondo, ai margini.