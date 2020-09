CrockFriuliDoc Exxx…Polzive!!! Trieste punta sulla scienza, Udine sulla banda. Il pietoso spettacolo dei mezzadri ieri in via Mercatovecchio. Le porcellone friulane salvano la kermesse degli sbandati del Merlot. Video esclusivo.

La regione Friuli Venezia Giulia salvata dalle porcelle, dall’ Esof di Trieste, da Pordenonelegge e da Gorizia capitale europea della cultura.

Per converso, Udine ritorna all’ottocento. Lo sbagliato ha chiamato la banda per inaugurare via Mercatovecchio e dare il “taglio” mezzadro al capoluogo. Celebrazione avvenuta ieri grazie a un ricorso al Tar del grande elettore di Fontanini, il gioielliere Gianni Croatto. Gli spaesati si sono dimenticati di ringraziarlo. Ecco come Fontanini ha trasformato la città più elegante del Nord, in una casa di riposo.