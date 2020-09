CrokFriuliDoc Exxx…Polzive!!! L’inaugurazione chiama, la peste risponde: A Udine il record di contagiati. Il Friuli si accontenta del Merlot, i triestini volano sul mondo: “Trieste modello per scienza post CoViD”. Fedriga si scorda di promuovere il Logo di Agrifood. Esclusivo.

E’ stata inaugurata poco fa la straziante festa del Merlot. Fontanini e le sue sottovesti oltre il musetto non sanno andare. Bastano 45″ per fare la sintesi dello strazio. Gli organizzatori non avevano altre idee che l’ossessione del Covid per traumatizzare ancora di più i friulani. Infatti, proprio oggi i contagi sono aumentati, in particolare a Udine: 23 su 39. Allegria. In secondo luogo le mascherine. Fedriga, dopo i riflettori sulla passerella con la Lamorgese in cui sfoggiava la protezione col logo dell’agrifood «Io Sono Friuli Venezia Giulia», a Udine se l’è totalmente dimenticata. A seguire il confronto di due città friulane che viaggiano con propulsori diversi. Lo stanco Fontanini a Udine è fermo ancora al Merlot, il suo collega Dipiazza a Trieste, accelera sulla scienza dove il premier Conte ha certificato il capoluogo regionale come “Trieste modello per scienza post CoViD”. Siderale. Cos’altro aggiungere? se non che lo stesso riconoscimento ai sanitari saliti sul palco poco fa a Udine, è stato surclassato dal gesto della NIVEA che ha donato circa 1000 confezioni di crema a tutti gli infermieri del Cattinara di Trieste. Bye bye Udine. Città irriconoscibile sotto la guida del centrodestra.