CrokFriuliDoc Exxx…Polzive!!! L’ultima manifestazione che questi due hanno organizzato a Udine ha prodotto danni al patrimonio degli udinesi per circa 8mila euri. Quanti ne faranno stavolta? Esclusivo.

Insistono, senza cautela e prudenza. L’assessore alle repliche degli eventi ideati dl centro sinistra Franz, ha presentato il programma di Friuli Doc 2020, puntualizzando sugli spazi più eleganti della città, come il salone del Castello di Udine, per ospitare alcuni eventi gastronomici. All’assessore non è bastata la lezione dei danni che sono stati provocati al patrimonio degli udinesi durante l’ultima edizione di “Ein Prosit”. Una parte coperta da assicurazione, 6.100 euri, e un’altra a carico del comune, ovvero Pantalone, circa 1.500 euri. Complessivamente 8mila euri di danni. Ora ci riprovano. Qui i passi della determina rispetto ai danni precedenti:

“Nel maggio 2019, si stabilivano gli accordi tra Fontanini-Franz e il Consorzio organizzatore di “Ein Prosit”. Considerato che gli spazi messi a disposizione dai Civici Musei, per la realizzazione dell’evento succitato, sono stati i seguenti: Ex Chiesa di S. Francesco; Casa Cavazzini; Galleria Tina Modotti; Loggia del Lionello; Palazzo Valvason Morpurgo; Salone del Parlamento del Castello di Udine.

Considerato che, successivamente allo svolgimento dell’evento, si sono riscontrati diversi danni alle pareti e pavimenti delle seguenti sedi museali: Chiesa di S. Francesco, Casa Cavazzini e Castello dei Civici Musei oltre ai piani dei tavoli presenti a Palazzo Valvason Morpurgo; Vista la comunicazione e la richiesta di risarcimento inviata via mail all’Assicurazione UnipolSai in data 7 novembre 2019, la Compagnia Assicurativa del Consorzio, riconosceva il danno per un importo totale di € 6.076,00. Mentre per il danneggiamento dei tavoli, i lavori e le forniture i danni erano quantificati in complessivi € 1.146,80 (€ 940,00 + IVA 22% 206,80), si trattava di 5 piani di tavoli da 250×90 centimetri, danneggiati durante l’evento Ein Prosit 2019 Nemo Propheta in Patria”.