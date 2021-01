CuccagnaBefana Exxx…Polzive!!! E’ iniziata la corsa ai golosi compensi delle presidenze della nuova mangiatoia friulana: Le Comunità. Il caso della Montana e del Medio Friuli. Partite Iva alla canna del gas. Toni Zavagno Profeta. Esclusivo.

Prima del ritorno alle nostalgiche provincie 〈2023〉, da quest’anno in Friuli scattano le Comunità. Felicissima intuizione dell’assessore regionale Roberti che, con la scusa del rifiuto alle Uti-Serracchiani, si è inventato l’ente “Comunità” per salvare il deretano ai potenziali trombati del centrodestra. Sono tutti in ansia, in attesa della delibera di giunta regionale che dovrà stabilire l’indennità di funzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo. La greppia pare sia molto generosa. Intanto si portano avanti col lavoro. Fra il delirio di comuni, territori e ricorsi al Tar che investono le due comunità del pordenonese, affiorano i primi piacevoli sintomi della funzione dei nuovi enti in territorio friulano. Segui…

Al netto di quelle della Carnia, una delle prime a ratificare e che dovrà rinnovare il vertice entro fine mese; del Collinare dove sono stati eletti presidente ed esecutivo e della Val Natisone, spunta il magheggio della Comunità Montana del Gemonese il cui presidente, Alessandro Marangoni è il sindaco di Artegna, quota lega. Artegna è comune di 2mila abitanti e stranamente, il municipio che dà la caratteristica alla Comunità, ovvero quello di Montenars, è stato escluso dall’esecutivo. Ne fanno parte solo Gemona, Trasaghis e Artegna. Fuori anche Venzone. Le aspirazioni del sindaco di Artegna, rispetto alle attese indennità, sono confortanti. La generosità della giunta amica non deluderà. In questo senso, anche nel Medio Friuli, vista la complicata prospettiva per i candidati alle regionali 2023 in Fratelli d’Italia 〈il sindaco di Rivignano-Teor, Mario Anzil, viene dato per certo a Trieste〉, le acque sono agitate, anzi, molto agitate. Il ducetto del comune capofila del Medio Friuli, Fabio Marchetti, ha già iniziato a mettere la mani avanti. Il prossimo anno scade il suo secondo mandato e, guardandosi in giro, con la rogna della riduzione dei parlamentari e la feroce competizione alle regionali, l’idea della presidenza della Comunità del Medio Friuli non è da scartare, vieppiù che, considerando la norma regionale, il compenso del presidente di Comunità non dovrebbe essere molto distante da quello attuale. Perchè impelagarsi in corride poco sicure a caccia di preferenze e magari senza prospettive di vittoria. Sullo sfondo restano intaccate le antiche ruggini di alcuni sindaci della zona che non gradiscono l’attivismo del ducetto codroipese e di Del Negro e Violino.

Lestizza non favorevole alla trasformazione da Unione in Comunità, ha deliberato il recesso a far data dal 31/12/2020 dall’Unione con atto del Consiglio comunale;

Varmo non favorevole alla trasformazione da Unione in Comunità, ha deliberato il recesso a far data dal 31/12/2020 dall’Unione con atto del Consiglio comunale;

Sedegliano in data 30/12/2020 ha proposto con delibera consiliare di recedere dall’Uti a far data dal 30-12-2020 e comunicato di non essere in grado in quello specifico momento di esprimersi nel merito e di demandare la decisione ai necessari approfondimenti.