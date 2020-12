CuccagnaOikos Exxx…Polzive!!! Quanto rende un migrantes? L’appetitoso business assegnato alla Onlus udinese Oikos 12 tosi 350mila euri. Camera singola, riscaldamento, pasti rispettosi degli islamici. Stranieri Bella Vita, Friulani senza mutande. Esclusivo.

A Udine Migrantes Bella Vita, Friulani senza mutande e in attesa di casse integrazioni e dei ristori. Con delibera del 4 dicemnbre scorso il comune di Udine ha approvato un golosissimo schema di convenzione fra il comune con la dirigente sei servizi sociali (dott.ssa Enrica Di Benedetto) e la Oikos Onlus del legale rappresentante (Dott. Giovanni Tonutti) per l’affidamento del servizio di accoglienza di un massimo di 12 minori stranieri non accompagnati verso una retta pro capite/pro die pari a € 80,00 (I.V.A. esclusa se dovuta) quantificando in complessivi € 350.400,00.= (I.V.A. esclusa se dovuta) l’impegno di spesa a carico di Pantalone. Friulani senza mutande. I tratti salienti della convenzione sono da 4 stelle Superior. I dettagli,

Per ogni toso deve essere attivato un progetto socio-educativo nel superiore interesse del minore, tenendo presente il progetto migratorio; avvio a corsi di alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana; avvio ai percorsi formativi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Pernottamento.

Sistemazione in camera singola o multipla (da definire in considerazione delle esigenze del beneficiario dell’intervento di accoglienza), arredate e provviste di letti singoli, dotate di riscaldamento e servizi igienici con doccia, fornitura di coperte, cuscini e di biancheria da letto e da bagno; erogazione dei pasti: mediante un adeguato trattamento alimentare (colazione, pranzo, cena) rispondente ai comuni standards igienico-nutrizionali riferiti alla fascia di età del minore con particolare riguardo ad eventuali condizioni fisiologiche e patologiche dell’ospite, nonché nel rispetto dell’identità religiosa e culturale di ognuno; erogazione di prodotti per l’igiene personale in misura sufficiente e adeguata alle esigenze del beneficiario; lavaggio e stiratura biancheria da letto e da bagno e vestiario: da garantirsi mediante servizio di lavanderia e stireria o mediante predisposizione all’interno della struttura di strumentazioni adeguate al lavaggio e alla stiratura; fornitura di biancheria intima e vestiario in quantità idonee a garantire il cambio dello stesso secondo lo standard della famiglia media italiana e comunque al bisogno; sostegno e accompagnamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari comprendente l’individuazione del medico di medicina generale, l’accompagnamento presso le strutture sanitarie per screening sanitario di primo ingresso e/o per prestazioni urgenti, l’erogazione di farmaci qualora per gli stessi occorra la prescrizione con ricetta del medico, l’accesso ai servizi sociali e l’eventuale sostegno psicologico qualora questo venga richiesto dal personale sanitario. Nel progetto di accoglienza sono previsti i permessi per “vacanza breve”. Il minore potrà occasionalmente fruire di permessi di “vacanza breve” che non potranno comunque mai superare i 15 giorni consecutivi.

Nei giorni di assenza autorizzata del minore dalla struttura per il periodo di “vacanza breve” verrà corrisposta alla struttura, a copertura dei costi fissi sostenuti dalla stessa, una retta giornaliera pari a € 26,00 (più I.V.A. se dovuta).

MIgrantes bella vita, Friulani senza mutande.