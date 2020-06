CuccagnaVirus Exxx…Polzive!!! Quanto valgono le proroghe delle aziende sanitarie Fvg causa covid? Il caso dell’ASUGI triestina di Antonio Poggiana: Il Lavanolo di “Servizi italia” di Chiara Mio oltre 500mila euri. I pasti di “Serenissima Ristorazione” oltre 5 milioni di euri. Esclusivo

Nel Cda di Servizi Italia spa, leader nel mercato dell’outsourcing dei servizi ospedalieri e fornitore del servizio di lavanalo per le aziende sanitarie Fvg, figura anche il nome di Chiara Mio, presidente del Crédit Agricole FriulAdria SpA.

L’emergenza Covid contiene un profilo positivo, soprattutto nell’ambito della fornitura di servizi. Il caso era stato recentemente presentato in consiglio regionale Fvg per opera del dem Roberto Cosolini, nella fattispecie, le proroghe sulla fornitura di servizi. Quanto vale l’emergenza? La password di accesso alla cuccagna è ritagliata in questo passaggio che si rileva dalle determine:

“…E’ stata concessa, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, a tale Dipartimento e alle Regioni, la facoltà di prorogare di 6 mesi, in deroga al codice dei contratti pubblici, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati da tale Dipartimento e dalle Regioni in scadenza nel periodo dello stato di emergenza stesso;”. La proroga è una manna se si considera che gli uffici dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina diretta da Antonio Poggiana, hanno chiesto alla Servizi Italia e a Serenissima Ristorazione, di proseguire i contratti in essere per i periodi e gli importi indicati, in attesa dell’espletamento delle procedura di gara per l’individuazione del nuovo fornitore da parte di ARCS:

SERVIZI ITALIA SPA, servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e confezionata fino al 31/10/2020, per un importo presunto pari a € 433.000,00 IVA 22% esclusa, in quanto ARCS ha prorogato i servizi integrati di lavanolo alle medesime condizioni in essere fino al 31/10/2020 e di di disporre, per le motivazioni di cui alla narrativa e viste le eccezionali circostanze ivi richiamate, la prosecuzione dal 1/5/2020 al 30/04/2021 del contratto del servizio di ristorazione da parte della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. di Vicenza, CF e p. IVA 01617950249 (per l’area Giuliana – ex AOUTS) di preventivare la spesa, in via necessariamente presuntiva, in Euro 5.018.902,95 (I.V.A. 4% e 10% inclusa).

Se della Serenissima Ristorazione si sa già tutto, ben poco appare della Servizi Italia SPA di Castellina di Soragna (Pr) se non un’inchiesta di 3 anni fa avviata dalla Procura di Modena su appalti e mazzette relativi alla fornitura di servizi al Policlinico emiliano. Sul capo di imputazione di turbativa d’asta consumata prima della gara, erano stati rinviati a giudizio: Roberto Olivi, presidente di Coopservice e attuale presidente del CDA di Servizi Italia, il dirigente Wainer Reggiani e l’ex AD Enea Righi dimessosi dalla compagine il 7 gennaio 2020. Andò a giudizio anche l’ex deputato Ds di Arezzo Vasco Giannotti.

Lo stesso Roberto Olivi lo si incrocia a Udine, nel luglio del 2018, coinvolto in un’inchiesta sfociata in tribunale con l’accusa di turbativa d’asta in merito a una gara indetta dall’EGAS di Udine per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari. Valore oltre 20milioni di euri.